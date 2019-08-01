دنيا سمير غانم تقلّد أصالة وأحلام وأنغام وترفض تقليد شيرين عبد الوهاب -فيديو

قامت الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ بتقليد أصوات عدد من الفنانات، وذلك من خلال إعادة أدائها لتتر مسلسلها “بدل الحدوتة تلاتة” بأصوات الفنانات ​أصالة​ و​أحلام​ وأنغام، فيما رفضت تقليد صوت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ وطريقة أداء الفنان المصري عمرو دياب، مبررةً ذلك بأنها لا تقلّد إلا صوت الفنانات.

وقامت غانم بتقديم الجزء الأول من تتر مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة” بإتقان اثناء مشاركتها في حلقة الأمس من برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، واختارت تتر حلقات “لهفة الحلواني” لتقديمه بصوت أحلام وقامت بغناء تتر “حكاية لولي” بصوت ​أنغام​.