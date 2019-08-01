فيديو.. دنيا تنسحب من “الكبير أوي” بسبب “ناموس الصعيد”

أرجعت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم غيابها عن الجزء الأخير من مسلسل «الكبير أوي» إلى كثرة الناموس في قرية الأزاريطة مكان التصوير. جاء ذلك لدى استضافتها (الإثنين) في برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب عبر فضائية mbc مصر، وقالت: شاركت في 4 أجزاء من المسلسل بدور «هدية» زوجة «الكبير» أحمد مكي، غير أني فضلت الانسحاب من الجزء الخامس، خصوصا أن فريق العمل عانى كثيرا من انتشار البعوض بطريقة بشعة.
وعن خلافها مع مكي قالت: تعاقدت على مسلسل «لهفة» في نفس توقيت تصويرالجزء الخامس، ما دفعني للاعتذار وطلبت منه مشاركته في أي مسلسل آخر إلا أنه رفض حينها. وبشأن تميزها بتعدد اللهجات قالت دنيا: «استمتعت باللهجة الصعيدية، لأن أصول عائلتي من الصعيد، واحترفت تعدد اللهجات من والدي الفنان الكبير سمير غانم». أما عن مشاركة والديها في بعض أعمالها الفنية، فاعتبرتها شرفا لها.
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