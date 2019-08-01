تعرفوا على خطيبة محمود العسيلي الحسناء التي أشعلت صورها السوشيال ميديا

أشعلت صور خطوبة محمود العسيلي مواقع السوشيال ميديا، حيث بدأ الجمهور يتساءل عن هوية خطيبته الحسناء التي خطفت الأنظار بقوامها الرائع.. السطور التالية تكشف لكم من هي الجميلة التي خطفت قلبه؟

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