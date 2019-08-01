شارموفرز يلتقي جمهوره في مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

يستعد الفريق الغنائي الشهير لإحياء حفلاً غنائياً في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الغنائي.
ومن المقرر أن يقام الحفل يومي الخميس والجمعة الموافق 15و 16 أغسطس، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، على أن يكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 150 جنيهاً.
يذكر أن فعاليات المهرجان تبدأ يوم الخميس الموافق28 يوليو على أن تنتهي فعالياته في 31 من أغسطس، يضم فعاليات موسيقية متنوعة وحلقات شعرية وتعليمية عن الموسيقى والكتابة الغنائية، وتتم فعالياته في مكتبة الإسكندرية.
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