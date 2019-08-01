تامر حسني يشارك في مهرجان صلالة الدولي

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في سلطنة عمان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة الدولي، المقامة فعالياته هناك.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 15 أغسطس، على مسرح المروج.

وعلى السياق نفسه يستعد تامر لإحياء حفله الصيفي الأول لهذا العام، وذلك، اليوم الخميس، في منطقة "هاسيندا" بالساحل الشمالي، ويأتي هذا الحفل بعد غيابه عن المسرح لمدة 4 أشهر، حيث

كان آخر لقاء جماهيري له في شهر أبريل الماضي على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا، كامل العدد، قدم لهم تامر باقة من أجمل أغانيه، منها "عيش بشوقك، 100 وش، 180 درجة، عمري ابتدى، يانا مفيش".