في أقل من 24 ساعة.. آدم يتخطى نصف مليون مشاهدة بأغنية "نحنا سوا"

حصلت أغنية "نحنا سوا"، للفنان آدم، على أكثر من 600 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: مروان خوري، ألحان: محمود عيد، توزيع: جيمي حداد.
يذكر أن آخر إصدارات آدم الغنائية كانت أغنية "ملك الأحزان، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من نصف مليون مشاهدة، الأغنية كلمات: محمد هلال، ألحان: عصام كاريكا، توزيع: طارق عبدالجابر.
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