بالفيديو.. أشهر الأغاني العالمية والمحلية التي غناها أكثر من فنان

يطرح معظم نجوم الفن كليبات وأغاني تعجب الكثير من جمهورهم، ولكن في بعض الأحيان تعجب كثيرًا نجمًا آخر، ويصل الأمر إلى أنه يطلبها ليغنيها على طريقته الخاصة، أو يقلد فكرة الكليب، أو يقلد اللحن فيتم تكراره بأغنية أخرى، ويحدث ذلك الأمر كثيرًا من بين مطربي الشرق والغرب، أو الفنان نفسه.

في بعض الأحيان تأخذ الأغنية من نوع هادئ ليتم تزويدها بنوع آخر يوافق الزمان، مما يجعل الحديثة أكثر نجاحًا، وفي هذا التقرير، سنتعرف على أبرز تلك الأغاني من بينها البوب، الكلاسيك، الروك، الميتال، المهرجانات، وغيرها.

يأتي في أول القائمة: المطرب العالمي تاركان، عندما طرح أغنية بعنوان "Şımarık"، حققت شهرة عالمية واسعة على مدار العالم، وبعد خمسة أعوام من طرحها أخذتها الفنانة العالمية هولي فلانس وترجمتها إلى "kiss kiss".

لم تكن تلك الأغنية الوحيدة، فأغنية "Billie Jean" لملك البوب مايكل جاكسون، التي تربعت على عرش العالمية حتى وقتنا هذا، وما يجله الجميع أنها إعادة توزيع لأغنية "State of Independence" للمطربة العالمية دونا سمر، التي لم تحظَ بالنجاح، على رغم أنها الأغنية الأصلية.

يأتي ذلك مثلما حدث مع أغنية الروك الشهيرة "We Will Rock You"، التي يعود أساسها لباند كوين، ولكن عندما تم إعادة توزيعها بعد ذلك بفترة زمينة تقرب من 20 سنة، من باند "وارانت"، حققت نجاحًا خرافيًا.

يأتي على النمط نفسه الأغنية التي تعتبر خالدة، وتضاربت حولها الكثير من الشائعات، وهي "O Fortuna"، التي لم تنجح في عصرها، ولكن نجحت بعد مرور الكثير من الأعوام، من دون أي أسباب، مما جعل الكثير من فرق الروك والميتال بقومون بغنائها، ومن أشهر الفرق التي قامت بغنائها باند "ثيرون".

لم ينجح المعظم في تلك التجربة، فمنهم من لم تلقَ الأغنية الحديثة نجاحًا يذكر، كما سبق، ومن أبرز تلك الأغاني "You Are Not Alone" لملك البوب مايكل جاكسون، عندما قام النجم العالمي جاستن بيبر بإعادة توزيع لحنها بعنوان "First Dance".

لم يتوقف الأمر عند نجوم هوليود، فتقرر الأمر في الشرق الأوسط أيضًا، وأبرزها أغنية "قرب حبيبي" لنجم الجيل تامر حسني، عندما قابل في بداية مشواره الفني الهضبة عمرو دياب، الذي كان دائمًا يحب أغانيه، وفي أثناء إحدى المقابلات طلب منه أن يعيد غناء "أشوف عينيكي"، التي لم تلقى نجاحًا في وقتها، والمعظم استنكر ذلك، فعندما تم تطويرها أصبحت تعد حتى وقتنا هذا بصمة في تاريخ النجم تامر حسني.

تكرر الموضوع أيضًا عندما قام الفنان حجازي متقال بغناء أغنية "تاني ليه"، فعندما أعاد توزيعها الفنان دياب حققت نجاحًا، واسعًا، ولم يكن هو الوحيد الذي أعاد توزيعها.

لم تكن ذلك هي الأغنية الوحيدة، فأيضًا أغنية "أنا بعشق البحر" ترجع أصول الأغنية للفنانة نجاة الصغيرة، ثم أخذها الكينج محمد منير، لتحقق شهرة واسعة، والأغرب أن هناك من اقتنع أنها هي أغنيته الأصلية.

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كما نجح أيضًا ذلك الأمر مع بعض الأغاني التي حازت النجاح، سواء بالأغنية الأصلية، أو الموزعة، فكلهما نجاح، ومن بينها: أغنية "the game"، عندما قدمها، للمرة الأولى، باند "موتور هيد"، ثم قدمها باند "درونينج بول"، وما زاد في نجاحها عندما أخذها المصارع تريبل أتش كإحدى دخلاته إلى الحلبة.

أما عن الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، فلم يتوقف عندها فقط بإعادة توزيعها بل إلى ترجمتها أيضًا، وإعادة صياغها بشكل آخر، وعلى نمط مختلف، وأشهر تلك الأغاني "دلع بنات"، التي يعود أصلها إلى أغنية بعنوان "here comes the hotstepper"، للنجم العالمي إني كاموز، وغنت تلك الأغنية أكثر من مرة، حيث قام بغنائها الفنان رفيق، للمرة الأولى، بالعربي، ثم بعد مرور السنين، ليقوم بإعادة توزيعها نجوم المهرجانات أوكا وأورتيجا.

قام أيضًا بعض الفنانين بترجمة الأغاني العالمية وغنائها، وأبرز من قام بذلك، الفنان الراحل طلعت زين، عندما ترجم أغنية "Macarena"، وأعاد توزيعها بعنوان "أحلى عيون".

وتسبب هذا الأمر في عدد من الأمور التي تسببت في مشاكل، عندما قامت المطربة شيما بتصوير كليب بعنوان "عندي ظروف"، الذي يرجع أصوله لكليب أجنبي بعنوان "sex"، الذي تسبب فيما بعد لدخولها السجن، بسبب اختلاف الثقافات ما بين العالم الغربي والعالم الشرقي، فهناك من دافع، وهناك أيضًا من هاجمها.

وتسبب أيضًا تكرار ذلك الأمر عندما قام النجم محمد رمضان، بدخول عالم الغناء، وقام بغناء أغنية يرجع أصلها للمطرب الشعبي فيجو بعنوان "الملك"، لكي تفاجأ الفنانة بشرى بالهجوم عليه من خلال ألحانه، عندما طرحت كليب بعنوان "كوبرا".

قام بعض الفنانين أيضًا بتوزيع أغانٍ على هذا النمط، مثل أغنية "أنا في اللابوريا"، للنجم الراحل أحمد زكي، ثم بعد سنوات عدة قام الفنان إدوارد بإعادة توزيعها على نغمات المهرجانات.

وتكرر الأمر ذاته مع الفنان الراحل حسين الإمام، عندما قام بغناء أغنية "لو كل الناس قالت الحقيقة"، داخل آخر مسلسلاته "كلام على ورق"، ولم يستطع إكمال الأغنية، فقامت فرقة دعسوقة بإعادة نشر الأغنية كاملة.

لم يتوقف الأمر عند إعادة التوزيع من نجم لآخر، بل جاء الأمر عند قيام فنان بإعادة توزيع لحنه مرة أخرى، من أبرزهم نجم الجيل تامر حسني، عندما قام بإعادة لحن أغنية "عرفت اللي فيها"، بأغنية بعنوان "تعالى ارجع تاني".