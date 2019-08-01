حقيقة وفاة الفنان محمد صبحي في أحد المستشفيات بالقاهرة

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 12:51 مساءً - في ظل ظاهرة انتشار الشائعات حول وفاة الفنانين التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ .. طالت هذه الشائعات بالفنان المصري محمد صبحي .

حيث تداولت يوم أمس الأربعاء مواقع التواصل الإجتماعي أنباءا عن وفاته إثر وعكة صحية في إحدى المستشفيات المصرية بالقاهرة .

لكن سرعان ما خرج الفنان المصري وكذب الخبر مؤكدا انه بصحة جيدة مبديا إنزعاجه من مثل هذه الشائعات التي تسببت في قلق الكثيرين من عائلته وأصدقائه وعدم معرفته ما الفائدة أو السبب من إطلاقها .

كما كتب شقيقه الفنان ” مجدي صبحي ” عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” لينفي الموضوع تماما ومهاجما من روج لهذه الشائعة .

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حيث كتب قائلا : ” شائعة غريبة عن الأستاذ وأخي الفنان الكبير محمد صبحي من أشخاص سفلة وماعندهمش أخلاق .. ربنا يديك طولة العمر والصحة أخي العزيز الغالي وتبقي دائما لنا ولجمهورك .. الأستاذ بخير والحمد لله ” .