كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 12:51 مساءً - بعد أن تعرّض حساب الممثلة السورية كاريس بشار عبر انستغرام للتهكير في منتصف شهر نيسان الفائت، أنشأت حسابا جديدا لها، ووضع فريق عملها المحتوى كاملا بداخله.

وبطريقة عفوية أعلنت بشار عن ذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها وجهت فيه رسالة لـ “الهاكر” بأنها عادت، معلنة عن اسم صفحتها الرسمية الخاصة



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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. كاريس بشار تعلن عودتها بطريقة عفوية و توجه رسالة لـ “الهاكر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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