لماذا تخفي أروى وجه ابنتها في كل الصور؟.. الفنانة توضح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اليمنية أروى جمهورها بمقطع فيديو جمعتها بابنتها الوحيدة “نورة”، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

أروى حرصت على إخفاء وجه ابنتها في الفيديو، وردت على الانتقادات التي توجه لها بسبب إخفائها وجه ابنتها، بقولها: “اللي راح يعلقوا و يقولو ( ليش مخبيه وجهها.. او كان ماحطيتي الفيديو احسن) الاجابه: اولا : انا حره و هذي بنتي انا وزوجي ولي الحق اني اغطي وجهها اولا”.

الفنانة اليمنية أضافت: “ثانيا : هذا اكاونتي اسوي فيه الي يعجبني لو جايه حسابك اغطي وجهك او وجه بنيتك ساعتها بس حاسبني.. هاااااا احد عنده شيء يبغى يقوله؟”.

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يُذكر أن الفنانة اليمنية أروى تزوجت من رجل الأعمال عبدالفتاح المصري في أكتوبر2011 ، وقد رُزق الثنائي بابنتهما «نورة» في نوفمبر 2012 .

وأروى مغنية ومقدمة برامج يمنية، ولدت في الكويت لأب يمني وأم مصرية، انتقلت إلى القاهرة عام 1986 حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة، اكتشف موهبتها الملحن يوسف المهنا وهي ما زالت تدرس، شاركت بالعديد من المناسبات وعدد من المهرجانات الغنائية والوطنية، غنت أغنياتها بالطابع اليمني والخليجي كما غنت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية، شكل الفنان أبو بكر سالم قدوة فنية لها فغنت الأغاني الحضرمية واشتهرت بهذا الطابع الفني.