بعد ترك ابنتها لها.. والدة حلا الترك تتخلى عن حجابها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن تركتها ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك وانتقالها للعيش مع والدها، فاجأت السيدة منى السابر، متابعيها بنشر صورة حديثة لها أثارت صدمتهم بشدة.

والدة الفنانة الشابة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على “انستجرام”، بعد أن تخلت عن حجابها تماما، وأطلت بشعر أسود منسدلا على كتفيها.

متابعو والدة حلا عبروا عن صدمتهم من إطلالتها، وتسائلوا إن كانت قد تخلت عن حجابها تماما، وعما إذا كان ذلك له علاقة بترك حلا لها والانتقال للعيش مع والدها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

Advertisements

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، زوجة والد حلا، قد أكدت مؤخرا أن حلا اختارت أن تعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك، وأنها تعيش حاليا معها بنفس المنزل.

أما عن الصورة التي تم تداولها مؤخرا والتي جمعتها بحلا، قالت دنيا إن هذه الصورة تم التقاطها من قبل فتاة سعودية قابلتهما في أحد المولات، لافتة إلى أنها لا تعلم كيف تم نشر هذه الصورة وتداولها بهذا الشكل.

وكانت قد ظهرت صورة لدنيا وحلا سويا، داخل إحدى المحلات التجارية، وقد كشفت الصورة عن وقوع الصلح بينهما بعدما كانتا قد تبادلتا التصريحات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.