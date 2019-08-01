بصورة وتعليق.. مريم حسين تكشف لأول مرة علاقة ابنتها بطليقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة العراقية مريم حسين لأول مرة طبيعة العلاقة التي تجمع ابنتها “أميرة” بوالدها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

الفنانة العراقية أكدت أن ابنتها تحب والدها أكثر منها، وأنها تقضي حاليا أجازتها معه، حيث كتبت: “شنو احساسك لما بنتك تحب أبوها أكتر منك؟ إجازة ممتعة يا طفلتي”.

يذكر أن فيصل الفيصل،كان قد أعلن انفصاله عن مريم حسين، في بداية شهر فبراير عام 2017، وذلك بعد أن أكد أن سبب ارتباطه بها يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتحدثت مريم حسين لأول مرة عن خلافاتهما والتي أدت إلى انفصالهما، حيث أكدت أن لجوء فيصل لمواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن خلافاتهما، بدلا من حلها داخل المنزل، كانت تؤدي لتفاقم هذه الخلافات، حيث كانت تضطر هي الأخرى للدفاع عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة العراقية قالت: “الطرف الثاني كان يطلع مشاكلنا الزوجية على السوشيال ميديا فأضطر أطلع لأدافع عن نفسي، أنا كنت متزوجة منك انت أم من السوشيال ميديا؟.. هذا غباء”.

وأضافت: “كل بيت به مشاكل، لكن عيب أنك تطلع مشاكلك على مواقع التواصل، هذا اللي صدمني، لا يصح الرجل يطلع يتكلم على زوجته وأهل بيته، هذا أنا لا اعتبره رجولة.. الرجل ليس هو من يأخذ مصروفه من زوجته، ولا الرجل بتنفيخ العضلات”.