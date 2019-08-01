نانسي عجرم تُحرج معجب أراد تقبيلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال لقائها مع أحد معجبيها.

المعجب ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يحتضن الفنانة اللبنانية، ثم فاجئها بطلب قبلة، وهو ما رفضته نانسي قائلة: “لأ أنا ما بحب التبويس”.

وظهر صوت أحد الأشخاص خلال الفيديو وهو يقول: “متجوزة يا عم متجوزة”، إلا أنها عوضته بالتقاط صورة تذكارية معه.

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وكانت نانسي عجرم قد أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “جرش للثقافة والفنون” في دورته الـ 34، والمقامة على المسرح الجنوبي في الأردن، وسط حشد هائل من جمهورها الذي يجمع بين الجنسين.

وتألقت نانسي عجرم خلال الحفل بفستان بيج براق طويل، من تصميم جورج حبيقة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي زارد من تألقها وجمالها.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل، عدد كبير من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، والتي تفاعل معها الجمهور الأردني ومنها: “بدنا نولع الجو”، و”يا طبطب”، و”أنت إيه”، و”قول تانى كدة”، و”مستنياك”، و”بتعلق فيك”، و”الحب زي الوتر”، و”ليا”، وأرفقت أغانيها بوصلات رقصها لعى نغماتها.