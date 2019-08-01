فارس كرم يهاجم «مشروع ليلى»: يستحقوا الدعس بالصرماية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان اللبناني فارس كرم، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول “مشروع ليلى”، وإهانتهم للدين المسيحي بسبب أغنية تم طرحها مؤخرا لهم.

فارس كرم، قال خلال تصريحات لقناة on e tv: “أنا معرفت شو قالوا، وعندما أخبرته المذيعة قال: “يستاهلوا الدعس بالصرماية ما يقبلوا سوى بها”.

وأضاف: “أنا ما بعرف مين هما أصلا، وهذا ليس عيبًا بس يهينوا الديانات ويدقوا بالمقدسات ما في شيء عيب”.

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وكانت إدارة مهرجانات بيبلوس في لبنان، قد أصدرت بيانا، توضح فيه أسباب الأزمة والإجراءات التي اتخذتها لتفادي تفاقمها والغاء حفلهم الذي كان مقررا إقامته ضمن فعاليات المهرجان.

وذكرت اللجنة في بيانها، «إنها أجبرت على وقف حفلة لـ”مشروع ليلى” للروك، وذلك بعد الجدل الذي أثارته مشاركة الفرقة بالمهرجان بسبب اعتراضات للكنيسة المارونية ضد فرقة “مشروع ليلى” واتهامها بأنها تسيء إلى المقدسات المسيحية».

وأضافت في بيانها،: “في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار».