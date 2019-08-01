جنات تحيي حفل إطلاق honor 20 في أول ظهور لها بعد الولادة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة المغربية جنات حفلا غنائيا ضخما، في أول ظهور لها عقب الولادة وعودتها لممارسة أنشطتها الفنية، وذلك داخل فندق ماريوت الزمالك.

أقيم الحفل بمناسبة إطلاق هواتف “هونر ٢٠ ” Honor 20 pro و Honor20 و Honor 20 lite، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع، بالإضافة إلى عملاء الشركة وخبراء الهواتف الذكية.

وقام بتقديم فقرات إطلاق “هونر ٢٠” الإعلامي خالد عليش، وأشعلت جنات الحفل بالعديد من أغانيها الرومانسية والطربية المميزة منها: “حب جامد” ،”بحبك”، “حبيبي علي نياته”، “خيط ضعيف”، بالإضافة إلى “موعود” للعندليب عبد الحليم حافظ و”سهر الليالي” لفيروز و”اسمعوني” لوردة، وحصدت جميعها عاصفة من هتافات الإعجاب والتصفيق الحار.

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وكانت الفنانة المغربية جنات قد وضعت مولودتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، وذلك مساء الجمعة 3 مايو، وأطلقت عليها نفس اسمها وهو “جنات”.

جنات نشرت صورة من أجواء الاحتفال بقدوم مولودتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتب على أح الجدران اسم ابنتها “جنات”.

الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الحمدلله وصلت بنتنا الأولى بالسلامه ( جنات )بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم”.