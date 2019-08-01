إليسا: أنا نصفي مصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن سعادتها بتحقيق أغنيتها الجديدة ” قبل أي حد ” ١١ مليون مشاهدة بعد طرحها الأسبوع الماضي، وهي أغنية لصالح احد شركات الاتصالات المصرية الكبرى.

وقالت إليسا، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “يا له من صباح ايجابي مع هذه الأغنية المبهجة انتم تحطمون الارقام القياسية بعدد المشاهدات وقلت لكم من قبل اشعر أن نصفي مصري”.

أغنية إليسا، من كلمات تامر حبيب، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع علي فتح الله.

Advertisements

من ناحية أخرى أحيت إليسا، الجمعة الماضية حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت بحضور جماهيري كبير وشاركها في الغناء المطرب السوري ناصيف زيتون والمطربة الشابة ماريتا عاصي الحلاني.

إليسا كشفت على المسرح أن والدتها طلبت منها سماع أغنية معينة، وهي «سلملي عليه»، وبالفعل قدمتها وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور، ترحيباً بوالدة النجمة اللبنانية.

والدة إليسا أعربت في حديث صحفي عن أمنيتها في رؤية ابنتها في القفص الذهبي، وعن المواصفات التي تتمنى أن يكون عليها زوج ابنتها قالت: «بس يكون آدمي» غير مشترطة أن يكون من داخل أو خارج الوسط الفني، كما دعت لإليسا أن يحميها بكامل صحتها