سماح أنور تشمت في سكان التجمع: مبروك عليكم الثعابين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية سماح أنور، عن فرحتها في سكان منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد انتشار ثعبان الطريشة والذي يعد من أخطر أنواع الثعابين.

وقالت سماح أنور، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “ربنا ماخلقش حاجة مالهاش لازمة.. مبروك عليكوا تعابين الطريشة (وغيره بقى) يا بتوع موتوا الكلاب والقطط اللي في الشوارع ... وحياة ربي فرحانة فيكم جداااا”.

Advertisements

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور لظهور أفعي الطريشة بكمبوند بالتجمع الخامس ما أدي إلي إصابة حالة من الزعر والرعب بين الأهالي بالتجمع، وربط بعض خبراء البيئة أن سبب انتشار الطريشة هو قتل الكلاب والقطط من الشوارع.

وكانت سماح أنور، قد عبرت عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، ما أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة.

كما علقت الفنانة شيرين رضا، على الظاهرة قائلة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف وهو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين السامة والعقارب، أرجوكم متقتلوش خلق الله لان له حكمة في ذلك”.