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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة المصرية سماح أنور، عن فرحتها في سكان منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد انتشار ثعبان الطريشة والذي يعد من أخطر أنواع الثعابين.
وقالت سماح أنور، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “ربنا ماخلقش حاجة مالهاش لازمة.. مبروك عليكوا تعابين الطريشة (وغيره بقى) يا بتوع موتوا الكلاب والقطط اللي في الشوارع ... وحياة ربي فرحانة فيكم جداااا”.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور لظهور أفعي الطريشة بكمبوند بالتجمع الخامس ما أدي إلي إصابة حالة من الزعر والرعب بين الأهالي بالتجمع، وربط بعض خبراء البيئة أن سبب انتشار الطريشة هو قتل الكلاب والقطط من الشوارع.
وكانت سماح أنور، قد عبرت عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، ما أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة.
كما علقت الفنانة شيرين رضا، على الظاهرة قائلة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف وهو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين السامة والعقارب، أرجوكم متقتلوش خلق الله لان له حكمة في ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر سماح أنور تشمت في سكان التجمع: مبروك عليكم الثعابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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