لماذا بكى الفنان سامي فهمي من عادل إمام؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سامي فهمي، كواليس موقف جمعه بالفنان الكبير عادل إمام، خلال فترة السبعينيات على المسرح وخلال تقديم مسرحية “شاهد ماشفش حاجة”.

سامي فهمي، قال خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه كان يستمع إلى لقاء إذاعي في إذاعة “الشرق الأوسط” يستضيف “الزعيم”، ووجده يتحدث عنه ويشيد بأدائه لشخصية “شاكر فضله” في مسلسل “فرصة العمر”، وهي الشخصية التي عرفها به الجمهور وقتها.

وأضاف، أنه توجه في المساء إلى المسرح الذي يعرض عليه عادل إمام مسرحيته “شاهد ماشفش حاجة”، لكي يقابله ويشكره على حديثه عنه، ليطلب منه الأخير الصعود إلى خشبة المسرح في أحد المشاهد، دون أن يوضح له طبيعة الدور، ليفاجأ بأن الجمهور ظل صامتاً فترة ثم بدأ الهمس يعلو شيئاً فشيئاً ليفاجأ بالزعيم يقول له: “مين شاكر فضله إنت إيه اللي جابك هنا”، لتنطلق أيدي الجمهور بالتصفيق والتحية له، ثم قال له الزعيم إنت يظهر جيت هنا غلط ويأخذ بيده ليخرجه من المسرح وسط انهمار الدموع منه.