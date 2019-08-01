تعرف على عدد السيارات التي تمتلكها عبير صبري والحوادث التي تعرضت لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري، عدد السيارات التي تمتلكها وأول سيارة قامت بقيادتها في حياتها وسنها وقت ذلك.

عبير صبري، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، إنها تعلمت قيادة السيارات منذ أكثر من 20 عامًا، و أن أول عربية قادتها كان نوعها 127 ولونها أحمر، وتعرضت لحادث خلال القيادة.

وأضافت، بعد ذلك اشتريت عربية “هيونداي”، وتعرضت لحادث أيضًا، مشيرة إلى أنها امتلكت 5 سيارات.

وكشفت عبير صبري، عن تفاصيل أول حادث تعرضت له بالسيارة، قائلة “كنت معدية عند شريط مترو وبجانبي صديق وترني من كثرة التحذيرات حتى وجدت أحد الأشخاص على “كبوت العربية”.

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وأضافت: “دفعت 7 آلاف جنيه غرامات مرورية في إحدى المرات، و أنها تستخدم الموبايل كثيرًا خلال قيادتها”.

من ناحية أخرى انتهت الفنانة المصرية من تصوير مشاهدها فى أولى حكايات الجزء الثالث من مسلسل “نصيبى وقسمتك” والتى تحمل اسم “براد شاى” تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، حيث صورت دورها خلال 4 أيام وسافرت عبير إلى العاصمة الانجليزية لندن بصحبة زوجها المحامى أيمن البياع.

ويشارك فى بطولة حكاية “براد شاى” هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومي فخري ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثاني الذي تم عرضه في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.