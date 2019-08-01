حنان شوقي بإطلالة شبابية على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من وقت إلى آخر تنشر الفنانة المصرية حنان شوقي صور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حنان نشرت صور جديدة لها وهي على شاطئ البحر، وظهرت في الصور وهي ترتدي ملابس كاجوال، وبدت مستمتعه بالهواء والطبيعة حولها.

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور حنان الذي أشاد بجمالها في الصور، وتغزل فيها من خلال التعليقات.

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حنان شوقي من مواليد عام 1967، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أهم أعمالها: «البخيل وأنا، ليالي الحلمية، شارع المواردي، أبناء تحت الشمس، بيت الجمالية»، ومن الأفلام التي عملت بها: «أبو خطوة، البحر بيضحك ليه، يا تحب يا تقب، دماء على الأسفلت، بيت القاصرات».

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في مسلسل إذاعي بعنوان «عين الحياة»، مع يسرا اللوزي وأحمد ماهر.

حنان كان آخر عمل فني لها مسلسل «بيت السلايف» مع الفنانة بوسي، طارق صبري، منة فضالي، وعبير صبري، كما قدمت قبله مسلسل «ليالي الجلمية»، والذي لم يحقق نجاحا يذكر في الجزء السادس، والمسلسل الذي يسبقه كان «بيت الباشا» منذ 8 سنوات.