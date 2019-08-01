شريف رمزي يكشف عن معاناته مع الأبوة بصورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري شريف رمزي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة ابنته.

وعلق شريف رمزي، على الصورة قائلًا: “وضعي الطبيعي بتاع كل يوم بالليل لازم أفضل متثبت بالساعات لحد ما ليليا تصحي و أول ما تصحي يجيلي رمزي عشان بيبقي كبس عليه النوم فا أتثبت كمان كام ساعة كمان و أول ما يصحي و أقول تمام خلاص أخيراً إفراج بروح أنام علي طول لاني ببقي خلاص مش قادر”.

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يذكر أن شريف رمز تزوج من الفنانة ريهام أيمن، عام 2015، ولديهما طفلان رمزي وليليا، وذلك بعد قصة حب بينهما أثناء تصوير مسلسل «العراف»، مع الفنان عادل إمام.

ريهام أيمن، ابتعدت عن التمثيل خلال السنوات الماضية من أجل التفرغ لأبنائها، وقالت إن العائلة هي الأهم بالنسبة لها.

شريف رمزي سبق له الزواج من الفنانة منة حسين فهمي، ولكنه انفصل عنها بعد سنوات، وارتبطت منه بعد ذلك من احمد فهمي وانفصلت عنه أيضا.