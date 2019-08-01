حلمي بكر يكشف تفاصيل الاعتداء عليه وحقيقة حجر ابنه عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الموسيقار حلمي بكر، عن تفاصيل الاعتداء عليه من قبل بلطجية تابعين إلى زوجته السابقة، خلال الأيام الماضية.

وقال في تصريحات صحفية، إنهم قاموا بتكسير محتويات شقته، وظلوا متواجدين بالشقة لمدة خمس ساعات، و أن زوجته السابقة التي انفصل عنها منذ ما يقرب من عامين قامت باستئجار بلطجية لخطف نجلتهما بعد أن اتفقا على أن يحتفظ بحضانتها، وحاليًا يتواجد بعض الأشخاص داخل إحدى الغرف بمنزله.

وعن حالته الصحية قال، إنه يشعر بألم في الركبة نتيجة الاعتداء، بالإضافة إلى حرق في ذراعه ببعض السجائر أثناء محاولتهم خطف ابنته.

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وأضاف، أن طليقته مازالت متواجدة داخل إحدى الغرف بشقته دون وجه حق، إلا أن ابنته متواجدة معه داخل غرفته الخاصة، حيث يقوم بالاعتناء بها.

وتابع: لن أتخلى عن ابنتي، فهي تعيش معي منذ انفصالي عن زوجتي السابقة والتي وافقت بهذا القرار ولم تمانع أن أتولى مسئولية الاهتمام بطفلتنا، موضحًا أن طليقته صرحت لأحد المواقع ببعض الأشياء التي من الممكن أن تعرضها للمساءلة القانونية، وعلى رأسها أن نجله ينوى رفع قضية حجر عليه.

واستكمل، أنه تحدث مع نجله عقب تلك التصريحات، وشعر بالغضب بسبب عدم صحة تلك الأقاويل، حيث إنه لم يتحدث سواء هو أو والدته مع طليقته كما تدعى، مؤكدًا أن النيابة استمعت إلى أقواله، و تقوم بالاستماع إلى أقوال الشهود .

وأضاف، أن طليقته تستغل طفلته الصغيرة لتحريضها عليه، رغم عمرها الصغير، وتقوم بتلقينها كلاما يشوه صورته.