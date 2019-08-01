عماد رشاد يستعيد ذكرياته مع الفنان فاروق الفيشاوي بصورة نادرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري عماد رشاد، ذكرياته مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك بنشر صورة لهما من صندوق الذكريات.

وعلق عماد رشاد، على الصورة التي ظهرا فيها خلال فترة شبابهما وأخرى لهما في الوقت الحالي، قائلًا: «وحشتني.. الله يصبرنا على فراقك»، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه الذين دعوا للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.

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يُذكر أن فاروق الفيشاوي، عانى من أزمة كبيرة على خلفية إصابته بمرض السرطان، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته مُتدهورة للغاية.

ورحل الفيشاوي، عن عالمنا يوم الخميس 25 يوليو، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلامبين وجمهوره وتسبب الزحام في حدوث مشادات مع الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الصحفيين والجمهور، وتنفيذًا لوصيته تم دفنه في محافظة المنوفية وسط حضور عدد كبير من أهالي قريته وبعض النجوم الذين سافروا برفقة الجثمان.