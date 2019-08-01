سبب غير متوقع وراء انسحاب دنيا سمير غانم من مسلسل «الكبير أوي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حققت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «الكبير أوي»، والذي تم عرضه منذ سنوات، من بطولة الفنان أحمد مكي.

الفنانة المصرية شاركت في 4 أجزاء من العمل، وكشفت بعد سنوات عن السبب الحقيقي الذي جعلها ترفض المشاركة في جزء خامس، وقالت إن «الناموس» كان كابوس حقيقي بالنسبة لها وكل فريق العمل، وذلك بسبب تواجدهم حول الأراضي الزراعية.

دنيا أكدت أيضا أنها لم تقتنع ان هناك المزيد يمكن أن تقدمه من خلال أجزاء جديدة، ولذلك أخبرت الفنان أحمد مكي أنها تريد أن تخرج من إطار هذه الشخصية.

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الفنانة المصرية قدمت خلال المسلسل شخصية «هدية» زوجة العمدة الكبيرة أوي، واستطاعت دنيا أن تبهر الجمهور والنقاد بشخصية المرأة الصعيدية المتمكنة من اللهجة، وكشفت أيضا عن قدرات كوميدية كبيرة.

دنيا استطاعت في السنوات الأخيرة أن تقدم عدة أعمال درامية ناجحة، وقامت بدور البطولة في اكثر من عمل فني ومنها: «لهفة، نيللي وشيريهان، في ال لا لا لاند، بدل الحدوتة 3».