هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد نجلها الوحيد..صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية هيدي كرم بعيد ميلاد نجلها الوحيد نديم، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هيدي نشرت عدد من الصو لها مع نجلها وعائلتها أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، وكتبت معلقة: «عيد ميلاد سعيد ابني وحبيبي الأول والوحيد، أحبك جدا».

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الفنانة الشابة اختارت لها فستان بسيط، وظهرت في الصور وهي تقبل ابنها، وتطئ معه شموع تورتة عيد ميلاده، بينما تلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور التي هنأتها بعيد ميلاده، وكذلك تعليقات أصدقائها الفنانين ومنهم الراقصة دينا والفنانة جومانا مراد.

هيدي تزوجت في بداية حياتها وهي شابة صغيرة من خارج الوسط الفني، وأنجب ابنها نديم، ولكنها سرعان ما انفصلت عنه بعد ذلك، وفاجأت الجمهور منذ سنوات بصور ابنها الشاب.

الفنانة المصرية ارتبطت منذ عام بخطوبة مع المنتج عصام عبدالعزيز، وأكدت أنها لا تتعجل على الزواج، وستأخذ كل وقتها في التفكير قبل الإقدام على الزواج مرة أخرى.

هيدي نافست في شهر رمضان الفائت من خلال مسلسل «الزوجة رقم 18»، مع الفنان حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف وسلوى خطاب، وعدد من الفنانين.