شكوى جديدة ضد محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدمت شركة “ستارز” للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي بشكوى لنقابة المهن الموسيقية ضد الفنان المصري محمد رمضان.

الشركة اتهمت محمد رمضان بمخالفة بنود التعاقد المُبرم بينهما، لأنه ورغم تعاقده معها على إنتاج أعمال غنائية وكذلك إقامة حفلات، خالف هذه البنود، بتعاونه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

محامي الشركة طالب نقابة الموسيقيين بعدم إصدار تصاريح غناء للفنان المصري كونه خالف شروط التعاقد معهم.

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ومن ناحية أخرى، كان محامي محمد عبدالمتعال، رئيس مجموعة قنوات “mbc مصر”، قد اقام مؤخرا دعوى قضائية ضد الفنان المصري محمد رمضان.

عبدالمتعال طالب رمضان خلال الدعوى بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، وتعويضاً أدبياً قدره مليونا جنيه عما أصاب موكله من أضرار مادية وأدبية.

الدعوى استندت إلى صدور حكم نهائي ضد رمضان في شهر يونيو الماضي، بتغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني 10001 جنيه، بتهمة السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات “mbc مصر”، مع قبول الاستئناف المقدم من رمضان شكلًا على حكم حبسه.