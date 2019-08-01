أحمد صلاح حسني يشيد بهند صبري والفنانة ترد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عبر الفنان المصري أحمد صلاح حسني عن إعجابه الشديد بالفنانة التونسية هند صبري.

أحمد شاهد الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «هند صبري قنبلة تمثيل منفجرة ممتعة بكل المقاييس، الفيل الأزرق 2».

الفنانة التونسية ردت على أحمد صلاح حسني، وكتبت: «أنا مش عارفة أرد على الكلام دا شكرا ليك ولكل الناس اللي حبت وبتبعتلي»، فرد الفنان وقال: «مش مهم تردي دا حقك برافو».

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وتلقت هند عدد من الإشادات بتمثيلها في الجزء الثاني من الفيلم، والذي طرح في الأسواق مؤخرا، ويشارك في بطولته نيللي كريم، كريم محمود عبدالعزيز، وسوسن بدر.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.

أحمد صلاح حسني شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «حكايتي»، مع ياسمين صبري، وحقق نجاحا كبيرا، كما شارك ياسمين عبدالعزيز في مسلسل «لآخر نفس».