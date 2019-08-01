بعد فسخ خطوبتها.. بري لارسون بصحبه حبيبها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفردت جريدة الديلي ميل البريطانية بصور حصرية للنجمة العالمية بري لارسون مع حبيبها الجديد، وهو غير معلوم الهوية، وذلك بعد مرور أشهر قليلة على فسخ خطوبتها من المغني أليكس جرينوالد.

النجمة العالمية لارسون التي تبلغ من العمر ٢٩ عاما، ظهرت مع حبيبها الجديد في لحظات رومانسية أثناء تجولهما في الأسواق لشراء أغراض منزلية، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وبدون مكياج.

وأنهت بري لارسون علاقتها بخطيبها السابق اليكس جرينوالد شهر يناير الماضي بعدما استمرت علاقتهما العاطفية لسنوات عديدة.

وكانت بري لارسون حققت نجاحا مبهرا في السينما الأمريكية بفيلمها الأخير captain marvel الذي حقق إيرادات بلغت مليارا و١٢٨ ألف دولار أمريكي.