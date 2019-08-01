دنيا عبدالعزيز تتذكر فاروق الفيشاوي بهذه الصور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مازالت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز غارقة في أحزانها على الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي فارق عالمنا منذ أسبوع.

دنيا شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» في صور لها مع الفنان الراحل، وهي صغيرة، كما نشرت آخر صورة جمعت بينهما.

الفنانة الشابة علقت على الصورة وكتبت: « زي النهاردة كان اخر يوم اشوفك فيه ، زي النهاردة انت مشيت بالليل مع اذان الفجر ، اسألكم الفاتحة».

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جمهور الفنانة دنيا عبدالعزيز دعا لها بالصبر على رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، والذي أكدت دنيا أنه كان صديق مقرب لها منذ صغرها.

فاروق الفيشاوي رحل في 25 يوليو، وذلك بعد أن دخل في غيبوبة كبدية، ومكث في المستشفى لمدة يومين ثم وافقته المنية.

وكان الفنان المصري قد أعلن منذ عام عن إصابته بمرض السرطان، ولكنه قال إنه سيحارب المرض، وسيتصدى له بكل قوته.

فاروق تم دفنه في مقابر سرس الليان بالمنوفية، وحضر الجنازة عدد من الفنانين وانهارت طليقته سمية الألفي لرحيله وكذلك نجليه.