هاني شاكر يقاضي إيمان البحر درويش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الفنان المصري هاني شاكر، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الفنان إيمان البحر درويش، اتهمه فيه بالإساءة للقضاء المصري وإثارة الرأي العام عليه بسبب انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

وذكر البلاغ الذي قدمه المحامي ياسر قنطوش بصفته وكيلا عنه وحمل رقم 10333 لسنة 2019، أن درويش كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في 29 يوليو الجاري منشورا.

إيمان البحر درويش، تحدث فيه عن ممارسة الفنان هاني شاكر ضغوطاً على المحكمة الإدارية العليا لرفض طعن المطرب مصطفى كامل عليه في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الأمر الذي انتهى برفض تلك الطعون.

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يذكر أن الخلافات بين الفنان هاني شاكر، والفنان إيمان البحر درويش، ممتدة منذ فترة طويلة وصلت لساحات المحاكم وذلك بسبب مقعد نقيب المهن الموسيقية.

وسبق واتهم إيمان، هاني شاكر بأنه تسبب في الأزمة الصحية التي تعرض لها وخضع لجراحة في القلب بسببها، كما أنه يؤكد أن انتخاب هاني شاكر باطل، وأنه لايزال نقيبا للموسيقيين.

من ناحية أخرى فاز هاني شاكر، بمقعد النقيب للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وفاز بأضعاف الأصوات بينه وبين الفنان مصطفى كامل.