هاني شاكر يفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية ويتفوق على مصطفى كامل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية فوز الفنان المصري هاني شاكر، بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات التي أجريت، أمس الثلاثاء، بنادي نقابة المهن التمثيلية، بالبحر الأعظم.

حصل هاني شاكر، على 1531صوتاً بينما حصل منافسه الفنان مصطفى كامل على 589 صوتا على مستوى الجمهورية، وقد انفرد هاني شاكر، بأصوات بعض الأقاليم ولم يجن خصمه حتى صوتاً واحداً بها وأقاليم أخرى حصل كامل على عدد أصوات لا تتعدى أصابع الكف الواحدة.

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ووصل عدد أصوات الناخبين إلى 2157 صوتًا، وكانت الأصوات الصحيحة 1848، أما الأصوات الباطلة 309، وبذلك يكون هاني شاكر نقيبًا للمهن الموسيقية للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن قائمة شاكر نجحت كاملة لأعضاء مجلس الإدارة وهم الفنانة نادية مصطفى والمايسترو محمد أبو اليزيد والمايسترو أحمد رمضان والدكتور علاء سلامة والفنان خالد بيومي والفنان منصور هندي والدكتور أحمد أبو المجد والدكتور محمد عبدالله والمايسترو مصطفى حلمي والفنان محمد صبحي والدكتور عاطف إمام، وقد انضم إليهم من خارج القائمة الفنان حلمي عبدالباقي.