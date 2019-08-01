وفاة الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي بعد سقوط شرفة منزله به

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقى الإعلامي السعودي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي حتفه، إثر سقوط شرفة منزله خلال تواجده بها، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعرض الإعلامي السعودي إثر سقوطه لإصابة شديدة استدعت نقله بطائرة إخلاء طبي من باريس إلى الرياض، لكنه وافته المنية.

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وزارة الإعلام السعودية نعت الإعلامي الراحل في بيان على حسابها على “تويتر” جاء فيه: “تنعى وزارة الإعلام الدكتور عبدالرحمن الشبيلي الذي وافته المنية اليوم.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وأضافت: “بإيمان بقضاء الله، نحتسب فقيد الإعلام السعودي د. عبدالرحمن الشبيلي، الذي لبى نداء ربه اليوم.. كان الراحل رائداً ومطوراً للتلفزيون السعودي، ومؤرخاً للصحافة الوطنية وأفنى عمره في أداء رسالته وخدم وطنه وقيادته بتفان وإخلاص. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. وخالص العزاء لأسرته ومحبيه”.

ومن المقررتشييع جنازة الإعلامي الراحل عقب صلاة عصر الأربعاء 31 يوليو، في جامع الجوهرة البابطين بالرياض، وسيُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال، كما يتقبل ذووه العزاء بمنزله في حي المحمدية.