بولندا تحتضن أكبر مهرجان موسيقى حرة في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد مدينة كوسترزين ناد أودرا البولندية، الخميس، انطلاق مهرجان "بولاند روك"، وهو أكبر مهرجان للموسيقى الحرة في أوروبا.

وفي السنوات الماضية، واجه المهرجان عددا من العقبات التنظيمية، ومنذ 2017، تم تصنيفه من جانب الشرطة على أنه "حدث يمثل خطرا زائدا"، وهو المهرجان الموسيقي الوحيد في بولندا الذي يصنف على هذا النحو.

وتستمر النسخة الـ25 من المهرجان، المعروف سابقا باسم مهرجان وودستوك بولندا 3 أيام حتى السبت المقبل، ويشارك في المهرجان فرق متعددة.

وأقيم المهرجان للمرة الأولى في 1995 لتوجيه الشكر للمتطوعين الذين جمعوا أموالا لصالح جمعية أوركسترا الكريسماس الكبرى، وهي جمعية خيرية بولندية معروفة.

ويقام المهرجان في مدينة كوسترزين ناد أودرا الحدودية منذ 2004، حيث تستضيف المدينة كل عام مئات الآلاف من المعجبين من بولندا ودول أخرى، بما في ذلك ألمانيا المجاورة.