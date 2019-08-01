بالصور- ستيفاني صليبا تضج أنوثة وجرأة في أحدث أطلالاتها الساحرة

Aug 01, 2019
استطاعت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا ان تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها في لوس انجلوس – أميركا.
ظهرت ستيفاني بإطلالة جريئة تضّج بالأنوثة، حيث بدت في أحدث اطلالاتها ساحرة بعدما اختارت ثوباً ملفتاً، بالاضافة الى تنسيق قبعة معه.
من جهة أخرى، خاضت “صليبا” السباق الرمضاني 2019 بمسلسل حمل عنوان “دقيقة صمت”، حيث شاركت في بطولته الى جانب عابد فهد، فادي ابي سمرا، خالد القيش ونخبة من نجوم الدراما والتمثيل. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.
وها هي ستيفاني تتحضر لتصوير مسلسل جديد مع شركة الصبّاح قريباً جداً، حيث سبق وعبّرت في حديث مع موقع “الخليج 365” عن سعادتها كونها انضمت الى هذه الشركة العريقة.
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