شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ28.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

وقالت الفنانة جيهان مرسى، مدير المهرجان والمؤتمر، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى، ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عام، ويصل إجمالى جوائزها لـ55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره ويستثنى من هذه الشروط المواهب من ذوى القدرات الخاصة، أما مسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقى (الناى ، القانون، العود، الكمان، التشيللو).

وتشترط ألا يزيد عمر المتقدم لها عن 35 عاما وأن يقوم بأداء عمل اختيارى من المؤلفات الموسيقية الالية وليست الغنائية فى حدود 10 دقائق إلى جانب عمل حر (تقاسيم) لمدة 3 دقائق وعمل آخر من اختيار لجنة التحكيم يعلن عنه قبل انعقاد التصفيات بأسبوع وتم رصد 55 ألف جنيه جوائز للفائزين وتم تحديد 25 أكتوبر كاخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالمسابقة.