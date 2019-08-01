بالصور.."مسرح شو"لإحياء التراث القديم.. والموسيقيين:"تجربة فريدة"

تجربة شبابية تهدف لإحياء كلاسيكيات المسرح المصري بأسلوب مُعاصر ينقل إلى الأجيال الجديدة تجارب مسرحية لافتة لم يُعاصرها.. هكذا "مسرح سو" ووصفه عدد من الفنانين بكونه "إبره وسط قش".

ففي السنوات الماضية زادت مشكلات المسرح المصري، ما بين نصوص هزيلة وإمكانيات فنيّة ضعيفة وميل نحو الاستسهال أدى إلى عروض مسرحية ضعيفة، ومن ثم انصراف جل الجمهور عن متابعة المسرح فيما جذبت بعض العروض الهزلية المُفتقِرة لمضمون مؤثر قطاعات جماهيرية مُتعطِشة لمسرح جاذب، فوسمت تلك العروض الهزلية المسرح بميسمها، وبات جيل جديد مهددًا بفساد الذائقة الفنيّة في ظل ضعف معرفته بالعمل المسرحي الجاد.

مجموعة من الشباب يحاولون إحياء التراث القديم

بطريقتهم الفنية الخاصة، يسعون لمُحاكاة أعمال مسرحية قديمة برؤيتهم التي تستلهم شخصيات الأعمال القديمة ومضمونها لتُقدّم قصة جديدة موازية للقصة القديمة أو امتدادا لها. وانطلاقًا من هذا المبدأ قدموا أعمالهم في الموسم الأول لمسرحيات مثل “مدرسة المشاغبين” و”العيال كبرت”.

وفي تصريحات صحفية قال المخرج كريم الكسار، مُطلِق فكرة “مسرح شو” ومؤسس الفرقة، إن فكرة تأسيس فرقة تعيد إحياء الأعمال المسرحية القديمة على المسرح من جديد، وبدأ التخطيط لها منذ عام 2017، ظهرت أول تجلياتها على المسرح في منتصف العام الماضي، ولا تزال

أعمال الموسم الأول تتوالى ويُنتظر تقديم أعمال جديدة حتى نهاية العام المُقبل، إذ يضم الموسم الأول ستة وعشرين عملًا مسرحيًا تُعرض خلال ثلاثة أعوام متتالية.

وحول سبب التفكير في هذا المسرح رد قائلاً: "جاءت بسبب وعيه العميق بأهمية وتأثير كبار فناني المسرح المصري على مستوى العالم بأعمالهم التي لا تُنسى والتي لا تزال باقية رغم أن أرواح الكثير منهم قد فارقتنا، من هنا برزت أهمية إعادة تقديم تلك الأعمال وهؤلاء النجوم".

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وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، إن هذه التجربة فريدة من نوعها لمجموعة من الشباب حرصوا على تقديم الفن القديم بطريقة متطورة ومستحدثة.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسقيين، أن هولاء الشباب يستحقون التقدير لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية وما يقومون به خلال الفترة القادمة لتقديم فن هادف يشكل من وعي الشباب.