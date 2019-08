بالفيديو.. أشهر الأغاني العالمية والمحلية التي تم غنائها بأكثر من فنان

يطرح معظم نجوم الفن كليبات و أغاني وتعجب الكثير من جمهورهم، ولكن في بعض الأحيان تعجب كثيراً نجماً آخر، ويصل الأمر إلى أنه يطلبها ليغنيها يأما على طريقته الخاصة، أو يقلد فكرة الكليب، أو يقلد اللحن فيتم تكراره بأغنية آخرى، ويحدث ذلك الأمر كثيراً من بين مطربين الشرق و الغرب، أو الفنان لنفسه.

وفي بعض الأحيان تأخذ الأغنية من نوع هادئ ليتم تزويدها بنوع آخر يوافق الزمان، مما يجعل الحديثة أكثر نجاحاً، وفي هذا التقرير، سنتعرف على أبرز تلك الأغاني من بينهم البوب، الكلاسيك، الروك، الميتال، المهرجانات، وغيرهم.

و يأتي في أولى القائمة: المطرب العالمي تاركان، عندما طرح أغنية بعنوان "Şımarık"، حققت شهرة عالمية واسعة على مدار العالم، و بعد خمس أعوام من طرحها أخذتها الفنانة العالمية هولي فلانس وترجمتها إلى "kiss kiss".

ولم تكن تلك الأغنية الوحيدة، فأغنية "Billie Jean" لملك البوب مايكل جاكسون، والتي تربعت على عرش العالمية حتى وقتنا هذا، وما يجله الجميع أنها إعادة توزيع لأغنية "State of Independence" للمطربة العالمية دونا سمر، والتي لم تحظى بالنجاح، رغم أنها الأغنية الأصلية.

ويأتي ذلك مثل ما حدث مع أغنية الروك الشهيرة "We Will Rock You"، و التي يعود اساسها لباند كوين، ولكن عندما تم إعادة توزيعها بعد ذلك بفترة زمينة تقرب من 20 سنة، من باند "وارانت"، حققت نجاحاً خرافياً.

ويأتي على نفس النمط الأغنية التي تعتبر خالدة، وتضاربت حولها الكثير من الشائعات، وهي "O Fortuna"، والتي لم تنجح في عصرها، ولكن نجحت بعد مرور الكثير من الأعوام، بدون أي أسباب، مما جعل الكثير من فرق الروك و الميتال غنائها ومن أشهر الفرق التي قامت بغنائها باند "ثيرون".

ولم ينجح المعظم في تلك التجربة، فمنهم من لم تلقى الأغنية الحديثة نجاحاً يذكر كما سبق ومن ابرز تلك الأغاني "You Are Not Alone" لملك البوب مايكل جاكسون، عندما قام النجم العالمي جاستن بيبر بإعادة توزيع لحنها بعنوان "First Dance".

ولم يتوقف الأمر عند نجوم هولييود، فتقرر الأمر في الشرق الأوسط أيضآ و أبرزها أغنية "قرب حبيبي" لنجم الجيل تامر حسني، عندما قابل في بداية مشواره الفني الهضبة عمرو دياب، و الذي كان دائماً يحب أغانيه، وفي اثناء إحدى المقابلات طلب منه أن يعيد غناء "اشوف عينيكي"، والتي لم تلقى نجاحاً في وقتها، والمعظم أستنكر ذلك، فعندما تم تطويرها أصبحت تعد حتى وقتنا هذا بصمة في تاريخ النجم تامر حسني.

وتكرر الموضوع أيضاً عندما قام الفنان حجازي متقال بغناء أغنية "تاني ليه"، فعندما إعاد توزيعها الفنان دياب حققت نجاحاً، واسعاً، ولم يكن هو الوحيد الذي عاد توزيعها.

ولم تكن ذلك هي الأغنية الوحيدة، فأيضاً أغنية "أنا بعشق البحر" ترجع اصول الأغنية للفنانة نجاة الصغيرة، ثم أخذها الكينج محمد منير، لتحقق شهرة واسعة، والأغرب أن هناك من اقتنع أنها هي أغنيته الأصلية.

كما نجح أيضاً ذلك الأمر مع بعض الأغاني والتي حازت بالنجاح سواء بالأغنية الاصلية، او الموزعة، فكلهما نجاحا، ومن بينهم: أغنية "the game"، عندما قدمها لأول مرة باند "موتور هيد"، ثم قدمها باند "درونينج بول"، وما زاد في نجاحها عندما أخذها المصارع تريبل أتش كإحدى دخلاته إلى الحلبة.

وأما عن الأغاني التي لاقت نجاحاً كبيراً، فلم يتوقف عندها فقط بإعادة توزيعها بل إلى ترجمتها أيضاً، و إعادة صياغها و بشكل آخر، وعلى نمط مختلف، وأشهر تلك الأغاني "دلع بنات"، والتي يعود أصلها إلى أغنية بعنوان "here comes the hotstepper"، للنجم العالمي إني كاموز، وغنت تلك الأغنية أكثر من مرة حيث قام بغنائها الفنان رفيق لأول مرة بالعربي، ثم بعد مرور السنين، ليقوم بإعادة توزيعها نجوم المهرجانات أوكا و أورتيجا.

وقام ايضاً بعض الفنانين بترجمة الأغاني العالمية وغنائها، و أبرز من قام بذلك، الفنان الراحل طلعت زين، عندما ترجم أغنية "Macarena"، وإعاد توزيعها بعنوان "احلى عيون".

وتسبب هذا الأمر في عدد من الأمور والتي تسببت في مشاكل، عندما قامت المطربة شيما بتصوير كليب بعنوان "عندي ظروف"، والذي يرجع أصوله لكليب أجنبي بعنوان "sex"، والذي تسبب فيما بعد لدخولها السجن، بسس أختلاف الثقافات ما بين العالم الغربي و العالم الشرقي، فهناك من دافع ، وهناك أيضاً من هاجمها.

وتسبب أيضاً تكرار ذلك الأمر عندما قام النجم محمد رمضان، بدخول عالم الغناء، وقام بغناء أغنية ترجع أصلها للمطرب الشعبي فيجو بعنوان "الملك"، لكي تفاجاء الفنانة بشرى بالهجوم عليه من خلال ألحانه عندما طرحت كليب بعنوان "كوبرا".

وقام بعض الفنانين أيضاً بتوزيع أغاني على هذا النمط مثل أغنية "انا في اللابوريا"، للنجم الراحل أحمد زكي، ثم بعد عدة سنوات قام الفنان إدوارد، بإعادة توزيعها على نغمات المهرجانات.

وتكرر الأمر ذاته مع الفنان الراحل حسين الإمام عندما قام بغناء أغنية "لو كل الناس قالت الحقيقة"، داخل آخر مسلسلاته "كلام على ورق"، ولم يتسطيع باكمال الأغنية، فقامت فرقة دعسوقة بإعادة نشر الأغنية كاملة.

ولم يتوقف الأمر عند إعادة التوزيع من قبل نجم لآخر بل، جاء الأمر عند قيام فنان بإعادة توزيع لحنه مرة آخرى، ومن أبرزهم نجم الجيل تامر حسني، عندما قام بإعادة لحن أغنية "عرفت اللي فيها"، بأغنية بعنوان "تعالى ارجع تاني".