أحمد عبدالعزيز يكشف لـ"الوفد" تفاصيل الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري

أعرب الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن سعادته بالمشاركة في الدورة، لافتًا إلى أن المهرجان هذا العام يشهد العديد من التطورات على مستويات كثيرة على عكس الأعوام السابقة.

أكد "عبدالعزيز"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه يعمل خلال هذه الدورة على تطوير ما حدث خلال الدورات السابقة في المهرجان القومي للمسرح المصري، وأضاف، كما أحرص أيضًا على وصول أهمية المسرح للجمهور، وذلك نظرًا لأهميته في عملية النشء.

وتابع: "لابد أن يعلم الجمهور أن المسرح به جميع الفنون "الرقص والغناء والتمثيل"، وإذا علم الجمهور أهمية المسرح في نشأة الأطفال، وحرصهم على الوجود به سوف نرى أمامنا جيلًا لديه تفكير مبدع ومختلف، كما

أننا سوف نقضي أيضًا على الإرهاب وما يواجهنا من صعوبات".

وعن إهداء هذه الدورة من المهرجان للفنان القدير كرم مطاوع قال: "كرم فنان كبير وأعطى للمسرح الكثير، ولابد من تكريمه بإهداء الدورة الـ12 له لما أعطاه، كما أن أعماله في المسرح لها بصمة مميزة ومختلفة، إضافة إلى أن هذا يعتبر احتفالًا كبيرًا بمخرجي بالمسرح".

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وأضاف: "هناك أيضًا احتفال بمؤلفي المسرح، وذلك بوجود مسابقة التأليف المسرحي، وذلك تكريمًا للكاتب الكبير لينين الرملي، وتمنح جائزته لأفضل نص كتب خصيصًا للمسرح، ولكن بشرط ألا يكون تم تقديمه في مسابقات أخرى".

وعن مدى اهتمامه بالتنظيم خلال هذه الدورة قال: "بالفعل نهتم ونسعى بتطوير التنظيم هذا العام عن السنوات الماضية، وهذا لم يتحقق إذا لم يساعدنا الجمهور، والجميع أيضًا، على ذلك حتى يظهر المهرجان بشكل يشرف مصر أمام العالم، كما أن تنظيم أعداد الجمهور على المسرح سوف يكون الحجز بأسبقية الحضور لعدم وجود تكدس وازدحام أمام المسارح، كما أن شبكة dmc هي المتعهدة بتغطية المهرجان لتوصيل رسالة المهرجان للجمهور في المنزل حتى يعي أن هناك مسرحًا لابد أن يعلموا عنه، وذلك للجمهور غير المتخصص".

وعن عودة الفنانين الكبار لخشبة المسرح القومي، قال: "في الحقيقة عودة هؤلاء الفنانين الكبار بالطبع جيد جدًا، لأن جميعنا نشأنا وتعلمنا من خلال المسرح، وجميع هذه المعايير توضح أن المسرح سيعود في السنوات المقبلة بالاهتمام من الدولة، وذلك من خلال وزارة الثقافة، لأن الفن مهم جدًا، ونحتاج في الوقت الحالي لتأثيره على المجتمع".