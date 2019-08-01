خاص الفن- معجب نانسي عجرم الذي أثار الجدل بقبلته يوضح ما جرىبالصور- الرئيس الفلسطيني يمنح عمر العبد...

ميرنا وليد - بيروت - اثار موضوع الفيديو الذي انتشر بين الفنانة ​نانسي عجرم​ والمعجب في الاردن جدلا واسعا، وللتوضيح تواصلنا مع صالح السيد وهو احد معجبي نانسي في الاردن الذي قال متحدثا عن نجمته: "نانسي متواضعة جدا، وبتجنن وهذه ليست المرة الاولى التي التقي بها ، ماعرفت ليه هالبوسة عملت بلبلة! بالعكس استقبلتنا عندها بالغرفه انا واتنين من الفانز وكنا كتير مبسوطين معها وعلى عفويتها صورت فيديو تاني وقت حكتلها love u وردت علي بالكلمة نفسها، وتاني يوم كمان رحت شفتها وودعتها قبل ماتسافر وبس كنا عندها عالغرفه كانت مبسوطه بالزفة ومبسوطه بكل شي".

وخلال سفرها الى الاردن من اجل احيائها احدى الحفلات هناك، التقت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بعدد من محبيها وجمهورها الذين ينتظرون مجيئها كل فترة.

وظهرت نانسي بفيديو حين اقترب منها معجب وحضنها الا انها خجلت من تصرفه معها لكنها لم تقل له شيئا بل تعاملت مع الموضوع بكل احترام ورقي ولكنه بعدها سألها إن كان يستطيع تقبيلها الا انها رفضت الامر وقالت بتهذيب واحترام وهي مبتسمة: "بوسة؟ لا أنا ما بحب البوس" ليرد أحدهم خلف الكاميرا : "مزوجة يا عمّي مزوجة."