خاص الفن- ما حقيقة انضمام ياسمين صبري لبطولة الهيبة في الجزء الرابع؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من المواقع التواصل الاجتماعي خبر انضمام الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ لبطولة مسلسل الهيبة في الجزء الرابع منه، وعلم موقع الخليج 365 ان التعاون والاتفاق مع صبري لم يتم ابدا مع شركة الصباح حتى الساعة ولم يوقع اي اسم رسميا على بطولة المسلسل من بين النساء، واي من الاسماء التي تطرح حاليا لم يصبح رسميا.

وفي ظلّ كثرة الأخبار عن تفاصيل الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ومنها ما تمّ الحديث عنه من عودة الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا إلى هذا الجزء، علم موقع "الفن" من مصادره الخاصة أن عودتها ليست مؤكدة بعد، وأن الموضوع لا يزال قيد البحث.

يُذكر أن فاليري كانت شاركت في الجزء الثاني من العمل، الذي كان بعنوان "الهيبة - العودة"، إلى جانب تيم حسن، نيكول سابا، عبدو شاهين، منى واصف، أويس مخللاتي، ختام اللحام، ورفيق علي أحمد.