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ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة مي حريري ضيفة على برنامج " نجوم الفن "، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير موقع "الفن"، الإعلامية هلا المر.
في هذا الجزء الثالث والأخير من المقابلة، تحدثت مي حريري في الكثير من المواضيع الفنية، وعلقت على قضية الفنانة ميريام فارس التي أحدثت بلبلة وشغلت الناس في الفترة الأخيرة.
وعن الفنان زياد الرحباني، قالت مي إنها من معجبيه، وأضافت أن هناك علاقة صداقة تجمعهما، وكشفت مي عن شخصية زياد، فبماذا صرحت؟
لمعرفة كل ما قالته الفنانة مي حريري، تابعوا المقابلة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- مي حريري تعلق على قضية ميريام فارس وتكشف شخصية زياد الرحباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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