خاص وبالفيديو- مي حريري تعلق على قضية ميريام فارس وتكشف شخصية زياد الرحباني

ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة ​مي حريري​ ضيفة على برنامج " نجوم الفن "، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير موقع "الفن"، الإعلامية ​هلا المر​.

في هذا الجزء الثالث والأخير من المقابلة، تحدثت مي حريري في الكثير من المواضيع الفنية، وعلقت على قضية الفنانة ​ميريام فارس​ التي أحدثت بلبلة وشغلت الناس في الفترة الأخيرة.

وعن الفنان ​زياد الرحباني​، قالت مي إنها من معجبيه، وأضافت أن هناك علاقة صداقة تجمعهما، وكشفت مي عن شخصية زياد، فبماذا صرحت؟

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لمعرفة كل ما قالته الفنانة مي حريري، تابعوا المقابلة بالفيديو.