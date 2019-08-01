مروان الشامي: غبت بسبب مرضي واخترت نانسي نصر الله لأنها مظلومة..وفارس كرم الأقرب لي

ميرنا وليد - بيروت - استطاع الفنان اللبناني ​مروان الشامي​ قبل سنوات قليلة أن يكسر حاجز النجومية، ويتخطى الكثير من الفنانين بـ"الهيتات" التي أطلقها في تلك الفترة، حيث أمتع الجميع بأعمال مميزة على وزن "يا سعدي، شو عاملة الليلة، غمرني.." والتي لا تزال تُردد حتى اليوم.

أوقفه المرض عن نشاطه الغنائي وهو في قمة نجوميته، لكن فترة التوقف التي امتدت لسنة ونصف السنة لم تمنع الشامي من العودة بقوة، فاختار التعاون مع ​نانسي نصر الله​ بـ"ديو" وعاد وأطلق أغنية وكليب "طيوبة"، التي راهن من خلالها تعويض الكثير مما خسره اثناء توقفه عن الغناء.

موقع الخليج 365 تواصل مع الفنان مروان الشامي وكان لنا معه اللقاء التالي:

في فترة من الفترات كان مروان الشامي "مكسر الدنيا" لكنه ما لبث أن غاب عن الساحة.. أين غبت؟

صنعت أرضية مميزة من كلمة للحن لتوزيع وتحولت هذه الأرضية الى أرشيف افتخر به، وعندما وصلت الى أغنية "هللو" التي أطلقتها قبل عامين تقريباً أصبت بمرض في الحنجرة واجريت عملية جراحية، وتوقفت عن الكلام لمدة طويلة قاربت السنة و نصف السنة، في كل تلك الفترة كان يمنع علي الغناء.

هذه الفترة التي غبت فيها عن الساحة كانت سبباً لتراجعي، وظهرت بعض الظواهر الغريبة في عالم الفن كـ"آه يا حنان" وكذلك ظهر بعض الفنانين الذين احدثوا ضجة من ثم اختفوا.

بعد ان تعافيت تماماً قدمت أغنية "شو هالحلا عليكي" مع نانسي نصر الله، ومن ثم راهنت على "طيوبة" لتكون العودة الأقوى.

لماذا اخترت نانسي نصر الله لتنطلق معها من جديد؟

نانسي صاحبة صوت جميل ومظلومة، وصاحبة إطلالة جميلة، اخترتها لأن لديها "تكنيك" أحبه جداً في صوتها، كنت أحضر لها أغنية خاصة بها، فاقترح عليّ سليم عساف أن نقدم "ديو" سوياً، فاستمعنا للأغنية وقررنا تقديم الأغنية "ديو".

Advertisements

هل الجمهور اكتفى بهذه العودة؟

لا لم يكتف أبداً ولهذا السبب عملت على أغنية وكليب "طيوبة" وراهنت أن تكون بمثابة العودة القوية لي وأني سأعوض من خلالها كل من خسرته اثناء ازمتي الصحية.

الفترة الذهبية لمروان الشامي كان عنوانها أنت والتريو "علي مولى، فضل سليمان، عمر صباغ" هل سيتجدد التعاون؟

ليس بالضرورة، في تلك الفترة كنت اتعاون مع غيرهم كسليم عساف، أفتخر بتعاملي معهم، ومن الممكن أن يتجدد التعاون، وفي "طيوبة" تعاونت مع فضل سليمان.

كثر يشبهون نوعيات أغنياتك بأغنيات ​فارس كرم​ كيف ترى هذا الشبه؟

فارس كرم حبيبي وأخي وصديقي، وأقرب فنان من جميع الفنانين لي، أحب نفسيته وطيبته، هو لديه خامة لا تشبه أي فنان، ولديه طريقة خاصة، من الممكن أن يكون هناك شبه بنوعية الأغنيات، لكن بشكل عام عندما تسمع أغنية لفارس تقول هذه الأغنية لفارس "ولو غناها حدا تاني ما تظبط، هو عندو طريقة بصوته ملكه وما بتشبه أي حدا وصعب أن يقلدها اي فنان".

اثناء الأزمة الصحية التي مررت بها تغيرت وجهة نظرك ببعض من كنت تعتقدهم أصدقاء؟

كلا، أنا ليس لدي الكثير من الأصدقاء "عندي اصحاب كتير بس ما عندي اصدقاء كتير"، أول فنان اتصل بي هو الفنان فارس كرم، وكان ممنوع علي أن اتكلم واطمأن علي، وكذلك فعل الفنان وائل جسار، وغيرهما من النجوم.