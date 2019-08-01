كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:30 صباحاً - هدد الممثل المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كل من نشر أخباراً كاذبة على لسانه تتعلق بالفنانين، مشيراً إلى أن بعضاً من الصحف والمواقع الفنية نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الممثل المصري عادل إمام.
وقال زكي إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع، التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلاً عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.
كما أكد زكي حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه والفنانين، مع مختلف الصحف ووسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي يهدد بمقاضاة من نشر أخباراً كاذبة على لسانه بخصوص وفاة عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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