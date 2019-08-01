كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:30 صباحاً - عبرت الفنانة سيلين ديون عن حزنها بسبب انتشار شائعة ارتباطها بالراقص الاسباني بيبي مونيوز خصوصا ان الاخبار الاخيرة التي انتشرت تفيد ان “بيبي” يؤثر على سيلين بشكل سلبي ويحاول ان يسيطر عليها ويعزلها عن العالم.
واضافت قائلة إن تلك الشائعات هي ثرثرة غير صحيحة ولا يمكن أن تؤثر بشكل سلبي علاقتها بـ “بيبي” ولا حتى على عمله معها.
هذه الرسالة العلنية التي خرجت بها سيلين اثارت الجدل بحيث ان البعض رأى ان تحافظ على مشاعره من خلال ما قالته وتحميه من الشائعات ما يعني انه شخص قريب منها لكن هل تقول الحقيقة حول علاقة حبهما؟
كانت هذه تفاصيل خبر سيلين ديون تثير الجدل حول علاقة الحب التي تجمعها بالراقص بيبي مونيوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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