شاهد .. حلا الترك تضرب شخصا قام بتصويرها من دون مكياج

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:30 صباحاً - نشرت إحدى صفحات معجبي الفنانة ” حلا الترك ” عبر موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو التقط لها أثناء لقائها ببعض الأشخاص .
حيث ظهرت حلا في الفيديو وهي تتبادل العناق مع بعض الأشخاص يبدو أنهم مقربون منها .. بينما كان أحدهم يقوم بتصويرها في ذلك الوقت .
وسارعت حلا الترك في إبعاده بضربه ممازحة ومانعة إياه من القيام بذلك وقامت بوضع يدها على وجهها .
مشيرة إلى عدم رغبتها في أن تلتقط لها الصور بهذا الشكل .. حيث ظهرت بإطلالة عفوية بدون مكياج أو تسريحة شعر أنيقة .
ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا وإعجابا كبيرا من متابعي الصفحة الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها .. ورأى بعضهم أنها استعادت طفولتها وبراءتها بهذه الإطلالة كما اثنى الكثيرون على عفوية تصرفاتها .
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