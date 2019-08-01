شاهد .. حلا الترك تضرب شخصا قام بتصويرها من دون مكياج

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:30 صباحاً - نشرت إحدى صفحات معجبي الفنانة ” حلا الترك ” عبر موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو التقط لها أثناء لقائها ببعض الأشخاص .

حيث ظهرت حلا في الفيديو وهي تتبادل العناق مع بعض الأشخاص يبدو أنهم مقربون منها .. بينما كان أحدهم يقوم بتصويرها في ذلك الوقت .

وسارعت حلا الترك في إبعاده بضربه ممازحة ومانعة إياه من القيام بذلك وقامت بوضع يدها على وجهها .

مشيرة إلى عدم رغبتها في أن تلتقط لها الصور بهذا الشكل .. حيث ظهرت بإطلالة عفوية بدون مكياج أو تسريحة شعر أنيقة .

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ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا وإعجابا كبيرا من متابعي الصفحة الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها .. ورأى بعضهم أنها استعادت طفولتها وبراءتها بهذه الإطلالة كما اثنى الكثيرون على عفوية تصرفاتها .