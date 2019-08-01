شاهدوا.. الرئيس الفلسطيني يمنح عمر العبد اللات “وسام الثقافة والعلوم والفنون”

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:30 صباحاً - في خطوة تكريمية قلد رئيس دولة فلسطين ​محمود عباس​، الفنان ​عمر العبد اللات​، وسام الثقافة والعلوم والفنون “مستوى التألق”. عباس استقبل العبد اللات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وسفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، وشقيق الفنان أحمد العبد اللات‪

ومنح عباس العبد اللات “وسام الثقافة والعلوم والفنون” تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحاً ثقافية وتراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. Advertisements

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