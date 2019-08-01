شاهد .. وصية الأمير بندر للملك سلمان على فراش الموت

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:30 صباحاً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام السعودية من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” لأخيه الأمير ” بندر بن عبد العزيز ” في المستشفى قبيل وفاته .
وظهر في مقطع الفيديو الذي تناقله الآلاف الملك سلمان وهو يقف إلى جوار سرير الأمير بندر بن عبد العزيز ليطمئن على صحته .
وخلال اللقاء طلب الأمير بندر من الملك سلمان أن يقترب أكثر لكي يملي عليه ما وصف بـ” الوصية الأخيرة ” أو كما أطلقت تقارير صحفية عليها ” وصية الوداع ” .
حيث أوصى الأمير بندر بطاعة الله في السر والعلن فأجابه خادم الحرمين بأن الدولة السعودية قامت على الإسلام .
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن وفاة الأمير بندر يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز ال 96 عاما .
يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود .. ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة .
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