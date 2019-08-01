قتلها لأنه إنزعج من بكائها خلال ممارسته الجنس مع والدها!

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:30 صباحاً - قتلت طفلة على يد عشيق والدتها فى منطقة ​العجوزة​ المصرية، بعد أن إعتدى بالضرب عليها نتيجة بكائها المتكرر وإزعاجها له أثناء ممارسته ​العلاقة الجنسية​ مع والدة الطفلة، مما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغاً يفيد وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتبين بعد إجراء التحريات أن عشيق والدة الطفلة وراء الإعتداء بالضرب على المجنى عليها، مما أسفر عن مقتلها، فألقى القبض عليه، وصدر قرار بحبسه 4 أيام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في شمال الجيزة، أن المتهم إدعى وفاة الفتاة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث، وقال إنه أثناء لهوها مع أصدقائها أمام المنزل، إلا أن التقارير الطبية كشفت أن الإصابات التي لحقت بالطفلة لا يمكن حدوثها وفقاً لوصف المتهم، وتبين أنها توفت نتيجة الإعتداء عليها حتى فقدت الوعي.