الأمير هاري يلقي خطابه في مؤتمر “غوغل” السري “حافيًا”!

متابعة بتجــــــــــــرد: ألقى الأمير هاري كلمته، في مؤتمر معسكر “غوغل” السري في إيطاليا، حول تغير المناخ والاحتباس الحراري، أمام حشد من نخبة الضيوف الذين حضروا على متن 114 طائرة خاصة، حافي القدمين.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، جاء خطاب دوق ساسكس عاطفيا بشأن إنقاذ الكوكب، ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من قوله: “أعتزم أن أكون لطيفا مع الكوكب من خلال عدم إنجاب أكثر من طفلين”، وذلك في مقالة مشتركة مع خبيرة علوم البيئة الدكتور “جين غودال”، في طبعة مجلة “فوغ”، التي تحررها “ميغان ماركل” شرفيا.

المخيم سري؛ لأنه يتم فيه حظر جميع وسائل الإعلام الاجتماعي، كما أن دخول الموقع محمي بكلمة سر لا يعلمها إلا الضيوف، ويركز هذا العام على معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لصحيفة “نيويورك بوست”.

وقال أحد الحاضرين: “من المرجح أن تكون هناك مناقشات حول الخصوصية على الإنترنت، والسياسة، وحقوق الإنسان، وبطبيعة الحال، البيئة، ومن المفارقات الشديدة الحديث عن البيئة والحضور بأكثر من 100 طائرة خاصة”.

توافد عمالقة التكنولوجيا ومشاهير السياسة والفن، إلى صقلية؛ لإظهار أفكارهم التي تركز على معالجة الاحتباس الحراري، وأغلبهم وصلوا بطائراتهم الخاصة، حيث، استقبلت مقاطعة باليرمو في إيطاليا، 114 طائرة، بجانب أن بعض الضيوف جلبوا اليخوت الخاصة إلى المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، مثل يخت أندروميدا الفاخر، المملوك للملياردير “كيوي غرايم”.

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وكان الأمير هاري قد حضر هذا الحدث في عام 2017، وهو من بنات أفكار مؤسسا غوغل “لاري بيج” و”سيرجي برين”، حيث يشهد حضور بعض من أغنى قادة الأعمال في العالم؛ لمناقشة قضايا مختلفة في الجلسات الصباحية، قبل الاسترخاء تحت أشعة الشمس الإيطالية في فترة ما بعد الظهر، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بكل رفاهيات المجمع مجانًا، وزيارة أبرز المناطق السياحية.

يضم المنتجع ملعبين للغولف، والتنس، وواحدة من أكبر مجمعات السبا في جميع أنحاء أوروبا، على مساحة أكثر من 1.6 كم، كما يتوفر عدد من الأجنحة والغرف الخاصة بالإضافة إلى 3 فيلات للضيوف للإقامة.

تطل هذه الفيلات على مسابح فردية، ومياه المحيط الأزرق الكريستالي، بشاطئ خاص مذهل، مليء بالرمال البيضاء، وتتكلف “غوغل” في الليلة الأخيرة فقط ما يقرب من 100 ألف دولار، لاستئجار أطلال وادي المعابد التي يبلغ عمرها 2500 عام لحفلة فخمة تليق بمكانة الضيوف.