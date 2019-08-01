“قباب حرب النجوم”.. وسيلة كيم كارداشيان وزوجها للقضاء على الفقر!

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ كل من نجمة برامج الواقع العالمية كيم كارداشيان وزوجها مغنى الراب كاني ويست، بناء قباب لـ”الإسكان الاجتماعي” على ممتلكاتهما في كالاباساس، بهدف القضاء على الحواجز التي تفصل بين الطبقات، والقضاء على الفقر، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتقول الصحيفة إن النجمان يقومان ببناء مجمعات سكنية بشكل غريب على هيئة قباب تشبه قباب “حرب النجوم” في منطقة هايدن هيلز، على مساحة تبلغ 300 فدان، وهي الأرض التي قاما بشرائها في 2014.

وفي مقابلة سابقة مع مجلة “فوربس”، أخبر “ويست” مراسلها أنه من المأمول أن يتم استخدام القباب لإيواء المشردين، ويقال إن القباب ستكون بارتفاع 50 قدمًا وهو ما أجبر بعض الصحف على السخرية من تصميم المنطقة السكنية الغريبة التي تشبه سفن الفضاء الخشبية في المشروع الغريب المسمى “ديناميكس”، وهو اسم علامة تجارية خاصة بكاني ويست.

ومن غير المعروف متى يخطط الزوجان إلى إنهاء المشروع، أو حتى كيف يمكن نقل الناس إليه بعد ذلك، وأيضًا تشكك الصحف إن كان له جدوى حقيقية.